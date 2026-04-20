В Рязани наградили создателей цифровой модели Кремля в игре Minecraft 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина принял региональный фестиваль «Открытый кубок по беспилотным авиационным системам». Двухдневное мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». С приветственным словом к участникам от лица губернатора Павла Малкова обратился первый заместитель председателя правительства области Денис Боков.

В ходе церемонии открытия Боков наградил знаками губернатора «Надежда и опора» московских студентов и школьников — Бориса Грачева (школа №1353) и Николая Стоцкого (РГГУ). Молодые люди получили признание за детальное воссоздание архитектурного ансамбля Рязанского Кремля в виртуальном пространстве популярной компьютерной игры Minecraft.

Денис Боков подчеркнул, что инициатива ребят не осталась незамеченной руководством региона. По его словам, информация о цифровой модели исторического памятника появилась в открытых источниках и вызвала положительный отклик. Первый зампред поблагодарил авторов проекта за интерес к культурному наследию Рязанщины и отметил, что решение о поощрении молодых людей принял лично глава региона Павел Малков.