Священник рассказал, что делать христианам на Троицу

В 2026 году один из главных православных праздников — День Святой Троицы — отмечается в воскресенье, 31 мая. Этот праздник, также известный как Пятидесятница, занимает особое место в христианском календаре.

По словам настоятеля храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерея Владимира Вигилянского, для каждого верующего это прежде всего радостное событие. В этот день вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов, которое считается моментом рождения Церкви.

«День Троицы радостный, все христиане должны быть на богослужении, чтобы разделить эту радость – сошествие Святого Духа, дарующее высшее знание Истины. Кроме этого, это день рождение Церкви», — рассказал священник агентству РИА Новости.

Согласно церковному преданию, через десять дней после Вознесения Иисуса Христа на Его учеников сошёл Святой Дух в виде огненных языков. Это чудо дало апостолам возможность говорить на разных языках мира, что позволило им начать широкую проповедь учения Спасителя по всей земле. Именно поэтому Троицу называют днём, когда христианская вера вышла за пределы одной общины и стала вселенской Церковью.