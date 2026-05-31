Друзья рассказали об омиче, пропавшем во время свидания на сапах

Пропавший в Омске Анатолий Бойко более десяти лет увлекался активными видами спорта, рассказал «АиФ» его друг.

Ранее сообщалось, что 40-летний мужчина исчез вместе с 43-летней Ольгой Симочкиной. Днем 25 мая они вышли из дома на бульваре Архитекторов, взяв с собой сапборды. С тех пор их не видели. Пока удалось найти тело женщины. Его обнаружили в субботу в районе села Николаевка. Поиски мужчины продолжаются.

«Знаю, что еще десять лет назад он занимался брейк-дансом, уже тогда катался на сноуборде, велике, вел активный образ жизни», — заявил собеседник издания.

Еще один друг Анатолия добавил, что в последние годы он активно катался еще и на скейтборде.

Как писал Shot, погибшие были возлюбленными, их путешествие было свиданием. По словам знакомых, они были профи в сапах.