В Пермском крае школьница погибла во время отдыха на пляже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки во время отдыха на пляже в Чайковском.

Как пишет «КП» трагедия произошла 26 мая. Тогда на город обрушился шквалистый ветер. На берегу реки Сайгатки на двух несовершеннолетних рухнуло большое дерево. Одна из школьниц погибла.

Вторую пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивают как стабильное. Уголовное дело будут расследовать по статье «Халатность».

«Следователям предстоит проверить, насколько надлежаще чиновники и ответственные службы исполняли свои обязанности по содержанию зеленых насаждений и обеспечению безопасности в зонах отдыха», — говорится в публикации.

Проверку также проводит прокуратура, на месте трагедии развернули оперативный штаб.