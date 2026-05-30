Жительница Тюмени рассказала подробности спасения пятилетней девочки от педофила

В Тюмени задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки. Инцидент произошёл во дворе дома № 36 по улице Судостроителей. Предотвратить трагедию удалось благодаря быстрым действиям друзей пострадавшей и случайной свидетельницы.

Инцидент произошёл днём во дворе жилого дома. Злоумышленник схватил пятилетнюю Екатерину (имя ребёнка изменено) и насильно затащил её в подъезд. В этот момент рядом играли братья девочки и другие дети, которые сразу начали громко кричать, звать на помощь и пытаться самостоятельно остановить нападавшего.

В социальных сетях распространились кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие момент похищения. На записи видно, как дети отчаянно пытаются защитить подругу: одна из девочек преграждает путь злоумышленнику, пытаясь помешать ему пройти, однако остановить взрослого мужчину ребёнку не удалось. Когда нападавший проник внутрь и начал подниматься по лестнице, находившийся во дворе мальчик стал удерживать входную дверь открытой и громко звать на помощь.

На призывы детей о помощи отреагировала проезжавшая мимо 31-летняя тюменка Юлия. Девушка незамедлительно остановила автомобиль и бросилась в подъезд — именно это спасло ребёнка.

«Как будто меня Бог сам туда привёл… Я бегом туда, машину бросила. Вижу картину: он стоит лицом ко мне, уже поднялся по лестничной площадке», — вспоминает Юлия.

Забежав в подъезд, свидетельница застала на лестничной площадке мужчину со спущенными штанами, который удерживал плачущую девочку. Юлия твёрдо потребовала немедленно отпустить ребёнка. После настойчивых криков злоумышленник разжал руки и отпустил Катю. Испуганная девочка выбежала на улицу, а подозреваемый скрылся. Юлия успела сфотографировать нападавшего и передала снимки в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, подозреваемый был оперативно задержан и передан следственным органам. Решением суда мужчина помещён в следственный изолятор.

Задержанным оказался 44-летний местный житель Алексей Н. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации местных СМИ, журналистам удалось пообщаться с бывшей супругой задержанного. По её словам, за всё время совместной жизни за мужчиной не замечалось каких-либо психических отклонений или странностей в поведении.

Она также рассказала, что от совместного брака у Алексея есть маленькая дочь, однако видится он с ней нечасто.

