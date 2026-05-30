Села и федеральные трассы в России обеспечат стабильной связью

Правительство России утвердило новое постановление, направленное на повышение доступности мобильной связи и беспроводного интернета в удаленных населенных пунктах и на участках федеральных трасс. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Документ определяет порядок и сроки формирования перечня территорий, где будет разрешено совместное использование радиоэлектронных средств. Это означает, что крупные операторы связи смогут совместно использовать одну базовую станцию в населенных пунктах с населением менее тысячи человек, а также на отдельных участках федеральных автодорог.

Согласно подписанному документу, Роскомнадзор будет отвечать за формирование предложений по включению территорий в этот список. Ведомство обязано ежегодно направлять свои наработки в Министерство цифрового развития не позднее 15 марта. После этого у Минцифры будет 30 дней на рассмотрение предложений и их перенаправление операторам связи, которые должны подтвердить наличие технической возможности для совместной эксплуатации радиоэлектронных средств.

В пресс-службе пояснили, что в приоритетном порядке в перечень будут включаться населенные пункты с максимальным количеством жителей, а также те участки автодорог, где услуги мобильной связи в настоящее время предоставляет минимальное число операторов.

Итоговый перечень будет ежегодно утверждаться Минцифры по согласованию с Минтрансом не позднее 1 сентября. Документ будет публиковаться на официальном сайте министерства в течение трех дней после его подписания, что обеспечит прозрачность и доступность информации для всех заинтересованных сторон.