Гидрометцентр предупредил о возможном появлении смерчей в Сочи и Сириусе

В южных регионах России, включая Краснодарский край и Адыгею, 30 и 31 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

По прогнозам Гидрометцентра РФ, в этих районах прогнозируются сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 22 м/с. В горах возможен снег, а на реках — резкий подъем уровня воды, что может привести к достижению неблагоприятных и даже опасных отметок.

В Краснодарском крае, включая Сочи и Сириус, ожидаются сильные осадки, что может привести к подтоплениям. Ветер с порывами до 22 м/с в сочетании с градом может вызвать повреждения зданий и инфраструктуры.

На Черноморском побережье в районе Сочи и Сириуса есть вероятность формирования смерчей над морем. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

В Адыгее также прогнозируются сильные дожди и ветер, что может привести к подъему уровня воды на малых реках и водотоках. На Северном Кавказе в ряде регионов ожидаются аналогичные погодные условия, включая сильные дожди и грозы.