В Рязани 30 мая перекрыли улицу Ломоносова для аварийно-ремонтных работ

В Рязани 30 мая временно закрыто движение транспорта по улице Ломоносова. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения действуют с 08:00 до 17:00 на участке от пересечения с улицей Трудовой до пересечения с улицей Телевизионной. Это решение связано с проведением аварийно-ремонтных работ.

В связи с проведением работ на месте будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а также ограждения для обеспечения безопасности. Жителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.