В Рязанской области будут продвигать национальные и неолимпийские виды спорта

27 мая 2026 года в Рязанской области было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Общероссийской общественной организацией «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России». Документ подписали Губернатор Павел Малков и президент Комитета Борис Гришин.

Соглашение направлено на развитие и популяризацию национальных и неолимпийских видов спорта в Рязанской области. В рамках этого сотрудничества планируется: развивать спортивную инфраструктуру, поддерживать спортсменов и повышать уровень подготовки тренеров и судей, проводить соревнования и создавать новые возможности для молодежи.

Губернатор Павел Малков отметил, что в последние пять лет в регионе наблюдается рост популярности таких видов спорта, как самбо, ММА, парашютный спорт, бильярд и городки. Он выразил благодарность Борису Гришину за активное участие в развитии физической культуры и спорта в регионе.

Борис Гришин, в свою очередь, подчеркнул, что подписанное соглашение станет важным шагом в поддержке дисциплин, не входящих в программу Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что совместные усилия помогут укрепить спортивные традиции страны и повысить интерес граждан к физической культуре.

Соглашение также предусматривает реализацию общественно значимых проектов и инициатив, направленных на укрепление здоровья граждан и формирование здорового образа жизни.