В Воронежской области семейная пара похитила с пляжа 11-летнего мальчика

В городе Лиски Воронежской области были задержаны 25-летний мужчина и его 21-летняя сожительница по подозрению в похищении 11-летнего мальчика. По данным следствия, инцидент произошел вечером 26 мая, когда пьяная пара отдыхала на пляже возле улицы Героя Машина. Между подозреваемыми и детьми, находившимися рядом, произошел словесный конфликт, после которого они решили «проучить» ребенка.

Следователи утверждают, что после ссоры подозреваемые силой посадили мальчика на заднее сиденье автомобиля и увезли в квартиру на улице 40 лет Октября, где удерживали его против воли. Очевидцы происшествия, подростки, сообщили о похищении взрослым и полиции. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, мальчик был найден в течение часа и передан родителям.

По информации в соцсетях, во время поездки женщина избивала ребенка, однако эта информация пока не подтверждена официально.

В настоящее время уголовное дело возбуждено по статье о похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц. Подозреваемые задержаны и допрошены следователем Следственного комитета. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте, назначены судебные экспертизы и проведены обыски.

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Лискам Илья Шашин сообщил, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирать доказательства. Мальчик признан потерпевшим по уголовному делу.