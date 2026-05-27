Эксперт объяснил, почему российские инвесторы обращаются к эзотерике

В России на фоне экономической нестабильности наметился необычный тренд: инвесторы, принимая решения о вложении денег, всё чаще обращаются за советом не к финансовым аналитикам, а к тарологам и астрологам. Популярность этих услуг выросла настолько, что на крупной трейдинговой платформе даже появилась специальная колода «Таро для трейдеров».

О причинах этого явления и о том, на что действительно стоит опираться, 360.ru рассказал президент Международной ассоциации промышленников и предпринимателей «МОСТ» Алексей Мостовщиков.

«С одной стороны, это может показаться абсурдным: финансовые решения традиционно требуют трезвого расчёта, анализа рынка, понимания макроэкономических факторов и оценки рисков — здесь нет места эзотерике. С другой — рост популярности таких практик отражает более глубокие социальные процессы», — отметил эксперт.

По мнению Мостовщикова, главная причина кроется в высокой неопределённости. Когда традиционные методы прогнозирования не дают гарантий, а рынок ведёт себя непредсказуемо, люди инстинктивно ищут любые точки опоры, чтобы снизить тревожность и почувствовать контроль над ситуацией. Обращение к мистическим практикам — это психологический способ справиться со стрессом.

Тем не менее, эксперт подчёркивает, что для реального успеха в инвестициях необходимо опираться на проверенные методы. В первую очередь, инвесторам следует: диверсифицировать портфель, чтобы снизить риски, применять долгосрочное планирование, изучать фундаментальные показатели компаний перед вложением средств.