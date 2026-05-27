Фото: ГАИ по Рязанской области
На 63-м году жизни скончался экс-глава УГИБДД по Рязанской области Василий Задубровский

Анастасия Мериакри
На 63-м году жизни скончался Василий Николаевич Задубровский, бывший начальник Управления ГИБДД по Рязанской области. Об этом сообщили в ГАИ региона

Василий Задубровский был полковником милиции в отставке, который посвятил большую часть своей жизни службе в органах внутренних дел. Он возглавлял региональное управление Госавтоинспекции с декабря 2006 года по июль 2011 года.

За годы службы он был отмечен рядом государственных и ведомственных наград, среди которых: медаль «За отличие в охране общественного порядка», медаль «За заслуги в управленческой деятельности» III степени, медаль «За доблесть в службе», медаль «За безупречную службу» трёх степеней.

Руководство, личный состав и ветераны органов внутренних дел Рязанской области выражают глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Василия Николаевича в связи с невосполнимой утратой.

