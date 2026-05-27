Контейнер со взрывчаткой обнаружили в Севастополе после ночной атаки ВСУ

В ночь на 27 мая Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которой был обнаружен контейнер со взрывчаткой. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что этот предмет был сброшен с беспилотника и внешне напоминал коробку, обшитую пенопластом.

Контейнер был найден после ночной атаки, и в Сети появились кадры этого опасного предмета, опубликованные губернатором. Развожаев предупредил жителей о том, что сбросы с БПЛА могут выглядеть по-разному, но все они представляют опасность. Он призвал граждан не трогать подозрительные предметы и сообщать о них спасателям.

В результате ночной атаки на Севастополь были повреждены как минимум 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также административные здания. По предварительным данным, пострадали два человека.

Атака была осуществлена с использованием ракет Storm Shadow и более чем 20 беспилотников, из которых часть была сбита.