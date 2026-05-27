Яна Лантратова, фото: t.me/lantratovaDOBRO
Власть и политика

Омбудсмен Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань

Алексей Самохин
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила официальные обращения в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребёнка и ОБСЕ. Она потребовала дать правовую и гуманитарную оценку атаке украинских вооружённых сил на Рязань, произошедшей 15 мая, и публично осудить удары по мирному населению. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС.

По её словам, атаки на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты, убеждена Лантратова, не вправе хранить молчание: их прямая задача защищать гуманитарные принципы и права человека.

В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома. Погибли пять человек, двенадцать получили ранения. Жителей пострадавших домов разместили в пунктах временного размещения.

Лантратова особо остановилась на судьбе одной из жертв: среди погибших оказалась восьмилетняя девочка, у которой впереди должна была быть целая жизнь. «За каждой цифрой в таких сводках — человеческая жизнь», — подчеркнула омбудсмен.

«В ночь на 15 мая регион пережил сильнейшую атаку украинских БПЛА. Погибли пять человек. Среди них — восьмилетняя девочка. Еще несколько человек получили ранения. Пострадали жилые дома. Один из них поврежден настолько сильно, что два подъезда придется полностью разбирать. Это около 70 квартир. Международные организации обязаны реагировать на такие трагедии. Нельзя делать вид, что ничего не произошло, когда под удар попадают мирные люди», — написала Лантратова в соцсетях. 

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Акценты

МИД объявил об ударах по Киеву, эксперт назвал сроки и оружие

МИД России объявил о систематических ударах по военным объектам Киева. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какое оружие пойдёт в ход, почему «Орешник» не тронет центр города и за сколько месяцев ВПК Украины может прекратить существование.

Происшествия

Один человек погиб, двое пострадали в аварии на трассе М-5 в Спасском районе

Подробности трагического ДТП сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 
Власть и политика

В Рязани более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА 15 мая

Два подъезда на Новоселов, 42 в Рязани признали невосстановимыми после атаки беспилотников 15 мая — их снесут. Более 200 пострадавших уже получили первые выплаты.
Политика

Марочко предупредил о возможных провокациях Украины против Белоруссии

Военный эксперт Андрей Марочко призвал серьезно отнестись к заявлениям командования Сил беспилотных систем ВСУ о 500 целях на территории Белоруссии. По его мнению, Киев может готовить провокации против соседнего государства.
Власть и политика

Павел Малков поздравил Александра Пшенникова с присвоением звания профессора

Павел Малков отметил, что профессиональное развитие руководителя регионального минздрава пойдет на пользу системе здравоохранения области.
Здоровье

Врач назвала лёгкую дачную травму, которая может привести к летальному исходу

Обычная заноза или царапина от ржавого гвоздя на даче может привести к столбняку — болезни, от которой не существует лекарства, а каждый второй заболевший рискует погибнуть.
Происшествия

Жителя Сасовского округа будут судить за убийство у кафе

Следователи считают, что обвиняемый не менее восьми раз ударил знакомого ножом. Потерпевший скончался от полученных ранений.
Экология, природа, животные

В Рязани набирает популярность канистерапия

Канистерапия — медицинская и социальная реабилитация с помощью специально обученных собак. Животные должны быть эмоционально устойчивыми и дружелюбными.
Происшествия

В Рязани автомобиль сбил 11-летнюю девочку 

По данным Госавтоинспекции, 26 мая, в 13:15, вблизи дома №13А по улице Интернациональной наезд на 11-летнюю девочку совершил 47-летний житель Рыбновского района, управлявший автомобилем «Лада Веста».

