Омбудсмен Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила официальные обращения в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребёнка и ОБСЕ. Она потребовала дать правовую и гуманитарную оценку атаке украинских вооружённых сил на Рязань, произошедшей 15 мая, и публично осудить удары по мирному населению. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС.

По её словам, атаки на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты, убеждена Лантратова, не вправе хранить молчание: их прямая задача защищать гуманитарные принципы и права человека.

В результате атаки были повреждены два многоквартирных дома. Погибли пять человек, двенадцать получили ранения. Жителей пострадавших домов разместили в пунктах временного размещения.

Лантратова особо остановилась на судьбе одной из жертв: среди погибших оказалась восьмилетняя девочка, у которой впереди должна была быть целая жизнь. «За каждой цифрой в таких сводках — человеческая жизнь», — подчеркнула омбудсмен.