Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его сына, стал их конфликт из-за плохой успеваемости молодого человека, пишет « КП » со ссылкой на источник.

Отца, которому было 43 года, и его 18-летнего сына объявили в розыск 22 мая. Они выехали на автомобиле из Липецка по маршруту Спешнево-Ивановское — Лебедянь, но вскоре перестали выходить на связь.

Спустя три дня в лесу нашли ту самую машину, а возле нее — тело Крапивина-старшего. Вскоре силовики задержали Артема и его приятеля. На допросе они рассказали, что увлекались оружейным делом и планировали зарабатывать в этой сфере.

«Из-за этого Артем стал плохо учиться, отец был недоволен. Сын хотел, чтобы его оставили в покое. И придумал убить отца, инсценировать свое безвестное исчезновение, якобы и он стал жертвой неких злодеев», — пояснил источник.

Приятель Артема также признался, что находился на заднем сидении во время роковой поездки и выстрелил жертве в затылок из самодельного пистолета.

По факту исчезновения и гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие продолжает работу, выясняя все детали этой трагедии.