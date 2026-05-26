Фото: max.ru/shot
Многодетная мать с пятью детьми пропала в Благовещенске, её ищут уже почти месяц 

Алексей Самохин
33-летняя жительница Благовещенска Ольга пропала вместе с пятью детьми 30 апреля. Она вышла из квартиры и больше не вернулась. С тех пор прошёл почти месяц.

Трое детей — 8, 9 и 13 лет — официально зарегистрированы. Ещё двоих женщина родила дома и не оформила на них никаких документов. По словам знакомых, Ольга нигде не работала и существовала на детские пособия. Семью в местных органах опеки считают неблагополучной.

По данным SHOT, у Ольги накопились серьёзные финансовые проблемы: долг перед налоговой составляет 160 тысяч рублей, плюс она брала микрозаймы. Именно поэтому одна из рабочих версий — женщина намеренно скрывается от кредиторов.

В полицию обратились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН): они пришли по адресу проживания семьи, детей не обнаружили и сообщили об этом правоохранителям. Волонтёры, подключившиеся к поискам, рассказали журналистам, что в начале мая Ольгу всё же удалось застать по телефону. Разговора не получилось: она отказалась говорить, где находится, и больше не берёт трубку.

Сейчас поиски ведутся по адресам её знакомых. Судьба пятерых детей, двое из которых юридически не существуют, остаётся неизвестной.

