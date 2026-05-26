Международный фестиваль «Есенинская весна» пройдёт на ВДНХ в Рязани

В воскресенье, 31 мая, на ВДНХ в Рязани состоится XXII Международный фестиваль «Есенинская весна» — событие, которое объединяет поэзию, музыку, творчество и атмосферу настоящего рязанского лета. Организатор фестиваля — РГУ имени С.А. Есенина.
Что ждёт зрителей с 15:00 до 21:00:
— Творческие мастер-классы
— Ярмарка локальных брендов
— Открытый микрофон — читайте стихи!
— Выступления участников фестиваля.
Программа (сцена и не только):
17:00 — Выступление Хора мальчиков «Славия»
Выступление художественного руководителя театра «Переход» Екатерины Сулицы под аккомпанемент композитора Андрея Синецкого
19:00 — Квартирник «Есенин» в исполнении артиста театра и кино Саши Котова
20:00 — Церемония награждения
20:30 — Выступление кавер-группы «ЕсенинСтрит» (16+).
Вход свободный! Возрастное ограничение: 6+.
«Приходите всей семьёй и друзьями — будет та самая «есенинская весна», которую хочется петь и помнить», — написали организаторы.