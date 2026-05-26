Международный фестиваль «Есенинская весна» пройдёт на ВДНХ в Рязани

В воскресенье, 31 мая, на ВДНХ в Рязани состоится XXII Международный фестиваль «Есенинская весна» — событие, которое объединяет поэзию, музыку, творчество и атмосферу настоящего рязанского лета. Организатор фестиваля — РГУ имени С.А. Есенина.

Что ждёт зрителей с 15:00 до 21:00:

— Творческие мастер-классы

— Ярмарка локальных брендов

— Открытый микрофон — читайте стихи!

— Выступления участников фестиваля.

Программа (сцена и не только):

17:00 — Выступление Хора мальчиков «Славия»

Выступление художественного руководителя театра «Переход» Екатерины Сулицы под аккомпанемент композитора Андрея Синецкого

19:00 — Квартирник «Есенин» в исполнении артиста театра и кино Саши Котова

20:00 — Церемония награждения

20:30 — Выступление кавер-группы «ЕсенинСтрит» (16+).

Вход свободный! Возрастное ограничение: 6+.

«Приходите всей семьёй и друзьями — будет та самая «есенинская весна», которую хочется петь и помнить», — написали организаторы.