Гость забил женщину и её внучку деревянным бруском в Тульской области

В поселке Ханино Суворовского района Тульской области следователи продолжают расследование жестокого нападения на местную семью. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве, покушении на убийство и разбое.

По данным СУ СК России по Тульской области, ночью 25 мая в больницу доставили двух девочек 8 и 11 лет, а также их родственницу. У всех диагностировали тяжелые травмы. В доме позже нашли тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Как выяснило следствие, в ночь с 24 на 25 мая двое знакомых семьи приехали в дом, чтобы остаться на ночлег. У 35-летнего мужчины возник план ограбления.

Когда хозяева начали сопротивляться, мужчина деревянным бруском избил 54-летнюю женщину, ее 46-летнюю сестру и двух внучек 2016 года рождения. Следователи считают, что после этого нападавшие забрали ювелирные украшения и скрылись.

Хозяйка дома погибла на месте. Пострадавшую женщину и детей медики госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже одна из девочек умерла в больнице.

Сейчас для проверки на причастность к преступлению к следователю доставили двух человек. Криминалисты продолжают работу на месте происшествия, а с подозреваемыми проводят следственные действия. В ближайшее время им планируют предъявить обвинение.

Расследование находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Владимира Усова.