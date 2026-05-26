Каждый год в начале июня рязанский орнитолог Алёна Фионина публикует одно и то же предупреждение. Не потому что не о чем писать. Потому что птенцы продолжают гибнуть, а люди об этом не знают.

Неделю назад запели лазоревки, вчера к ним присоединились большие синицы. Для орнитолога это чёткий сигнал: птенцы первого выводка покинули гнёзда, взрослые птицы готовятся ко второму. Пение служит для синхронизации между партнёрами и напоминанием соседям, что территория занята. Это норма. Но именно в этот момент часть птенцов оказывается в смертельной ловушке.

Почему трубы убивают птенцов

Синицы и лазоревки охотно гнездятся в вертикальных металлических трубах заборов. Взрослая птица легко ныряет на глубину и так же легко выбирается. Птенцы на это неспособны.

Исследователи установили конкретные критические значения: для больших синиц опасна глубина от 40 до 50 сантиметров, для лазоревок от 30 до 40. Если гнездо расположено глубже, птенцы обречены: родители перестают кормить выводок, когда приходит время вылета, а выкарабкаться молодые птицы уже не могут.

Подписчики Фиониной присылают фотографии таких гнёзд с искренним восторгом: смотрите, как здорово птичка устроилась! Увы, ничего хорошего в этом нет.

Как помочь

Полностью оперившиеся птенцы в трубе — сигнал к немедленному действию. Орнитолог предлагает несколько рабочих способов.

Первый: опустить в трубу самодельную «лестницу». Подойдёт верёвка с грузиком и узелками через каждые 2–3 сантиметра. Птенцы цепляются за узлы и выбираются сами.

Второй: «черпак» — столовая ложка на длинной палке, обмотанная бинтом. За ткань птенцам легче ухватиться.

Третий, самый быстрый, по опыту коллег: пылесос с надетым на трубу носком. Носок не позволяет птенцу попасть внутрь, зато помогает извлечь его аккуратно и быстро.

После спасения птенцов сажают в картонную коробку и оставляют рядом с местом: вскоре они начнут разлетаться сами. Трубу после этого нужно обязательно закрыть или забить — иначе синицы вернутся туда снова.

Загляните в трубы забора на даче. Особенно если слышите, как взрослые синицы активно поют поблизости. Возможно, там уже кто-то ждёт помощи.