В Рязани ищут дом для пса Пирата, ставшего жертвой семейных неурядиц 

Пират знал, что такое семья. Его забрали с улицы, давали ему дом, выгуливали за городом. Всё кончилось осенью — из-за разлада между хозяевами пёс оказался за дверью и два дня ждал на пороге. Соседи начали его прогонять, а дверь так и не открылась.

Сейчас Пират живёт в приюте. МЦУ Рязани совместно со службой по контролю за безнадзорными животными запустили новую рубрику — о питомцах, которым нужен дом. Пират стал первым героем.

В приюте его обработали от паразитов, сделали прививку от бешенства, кастрировали и чипировали. Физически он в порядке. Эмоционально — пёс, которого однажды уже предали, заново учится доверять людям.

Если хотите его забрать, звоните в службу по контролю за безнадзорными животными: 8 (903) 640-78-88.