Экология, природа, животные

В Рязани ищут дом для пса Пирата, ставшего жертвой семейных неурядиц 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пират знал, что такое семья. Его забрали с улицы, давали ему дом, выгуливали за городом. Всё кончилось осенью — из-за разлада между хозяевами пёс оказался за дверью и два дня ждал на пороге. Соседи начали его прогонять, а дверь так и не открылась.

Сейчас Пират живёт в приюте. МЦУ Рязани совместно со службой по контролю за безнадзорными животными запустили новую рубрику — о питомцах, которым нужен дом. Пират стал первым героем.

В приюте его обработали от паразитов, сделали прививку от бешенства, кастрировали и чипировали. Физически он в порядке. Эмоционально — пёс, которого однажды уже предали, заново учится доверять людям.

Если хотите его забрать, звоните в службу по контролю за безнадзорными животными: 8 (903) 640-78-88.

Предыдущая статья
6 машин повреждены после поджога мусорки в Рязани — очевидцы
Следующая статья
Рязанские гребцы вернулись с этапов Кубка мира

Популярные материалы

Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

«Искандеры» и «Герани» атаковали Украину сегодня ночью

Ночью 18 мая ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Одессе горит порт, в Днепре взорвался склад фейерверков. Под атакой оказались также Винница, Хмельницкая и Ровненская области.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.
Новости России

Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье...

Темы

Новости России

Труп женщины нашли в диване квартиры на Люблинской улице в Москве

Тело 33-летней гражданки Киргизии, пропавшей больше недели назад, нашли в диване съемной квартиры на юго-востоке Москвы. Следователи считают, что к убийству причастен сосед женщины, который после преступления уехал из России.
Политика

Военный эксперт предупредил о ядерной катастрофе из-за действий США против Ирана 

Иран способен нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, а возможная атака по ядерным объектам может привести к техногенной катастрофе. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как может развиваться конфликт между Тегераном, США и Израилем.
Власть и политика

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел прием граждан в режиме ВКС

Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов и оперативного решения возникающих проблем общение с председателем областной Думы состоялось в режиме видео-конференц-связи.
Новости России

Суд лишил Андрея Разина авторства 23 песен группы «Ласковый май»

Речь идет о решении Хостинского районного суда Сочи, принятом еще в 2007 году. Тогда авторство песен коллектива признали за продюсером группы Андреем Разиным.
Общество

Рязанские энергетики восстанавливают электроснабжение ЖК «Шереметьевский квартал»

Бригада, оснащенная необходимой спецтехникой, ведет аварийно-восстановительные работы. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.
Спорт

Рязанские гребцы вернулись с этапов Кубка мира

По словам спортсменов, у них будет небольшая передышка для встречи со своими родителями, а далее сборы и снова на старт к новым победам.
Происшествия

6 машин повреждены после поджога мусорки в Рязани — очевидцы

В Рязани в микрорайоне Семчино неизвестные подожгли мусорный контейнер рядом с парковкой. Огонь перекинулся на автомобили. По словам местных жителей, повреждения получили около шести машин.
Власть и политика

В Рязанской городской Думе прошел Урок Мужества для студентов

Впервые в стенах Рязанской городской Думы прошел Урок Мужества для членов Молодежного парламента при РГД и рязанских студентов. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье