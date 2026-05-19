Власть и политика

В Рязанской городской Думе прошел Урок Мужества для студентов

Алексей Самохин
Впервые в стенах Рязанской городской Думы прошел Урок Мужества для членов Молодежного парламента при РГД и рязанских студентов. 

По приглашению главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой  с членами Молодежного парламента при РГД,  студентами Института подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России и их педагогами – профессором кафедры теории государства и права, международного и европейского права Верой Илюхиной и директором  института Ольгой Никитиной встретились   руководитель и инструктор  Учебного центра по подготовке операторов БАС для нужд материально-технического обеспечения – участники СВО с позывными «Степь» и «Солдат».

Они  рассказали ребятам о роли современных технологий в условиях боевых действий, о подготовке операторов БПЛА и наземных комплексов управления непосредственно в зоне проведения СВО, координации логистики беспилотных аппаратов, поделились своим личным опытом и  впечатлениями о том, что жизнь на фронте полна не только опасности, но и крепкой дружбы и взаимной поддержки. Ребята посмотрели фильм о деятельности Центра.

— Уверена, что встреча с действующими участниками СВО поможет юным рязанцам осознать значимость поступков наших  защитников и понять, что наша сила в единстве и любви к Родине, — отметила Татьяна Панфилова.

В рамках встречи военнослужащим передали гуманитарный груз, сформированный по их просьбе. В него вошли расходные материалы и инструменты для изготовления беспилотных летательных аппаратов. Бойцы пояснили ребятам,  для чего нужны  конкретные компоненты,  и поблагодарили за собранный груз.

Участники СВО поблагодарили всех неравнодушных рязанцев за активное участие в сборе гуманитарной помощи.

— Благодаря таким людям, как вы, мы чувствуем столь необходимую поддержку.  Ваша забота значительно облегчает нашу службу и позволяет сосредоточиться на выполнении боевых задач, — сказали они.

