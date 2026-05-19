Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

СВР заявила о подготовке запусков украинских дронов с территории Латвии

Алексей Самохин
Служба внешней разведки России заявила о подготовке новых атак ВСУ на российские регионы. По данным СВР, Киев рассчитывает показать европейским союзникам, что украинская армия сохраняет боевой потенциал и способна наносить удары по объектам в глубине территории РФ.

Как утверждают в ведомстве, украинская сторона намерена использовать для запуска беспилотников не только воздушные коридоры, которые ранее предоставляли страны Балтии. По информации разведки, дроны планируют запускать непосредственно с территории балтийских государств. В СВР отмечают, что это позволит сократить время подлета аппаратов к целям и повысить эффективность атак.

В сообщении говорится, что власти Латвии согласились на проведение такой операции, несмотря на риск ответных действий со стороны Москвы. В разведке заявили, что Киев убедил Ригу в невозможности определить точное место запуска БПЛА. СВР также сообщила, что в Латвию уже прибыли военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. По данным ведомства, они размещены на базах в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе.

В российской разведке подчеркнули, что современные средства позволяют установить координаты запуска беспилотников, а также определить происхождение дронов по их обломкам. В качестве примера в СВР привели попытку атаки на резиденцию президента России в декабре прошлого года.

Новости России

Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

«Искандеры» и «Герани» атаковали Украину сегодня ночью

Ночью 18 мая ВС РФ нанесли массированный удар по нескольким городам Украины. В Одессе горит порт, в Днепре взорвался склад фейерверков. Под атакой оказались также Винница, Хмельницкая и Ровненская области.
Новости России

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова рассказала об угрозах и преследованиях

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря хиту «Матушка-земля», после выступлений перед участниками СВО попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» и почётный список личных врагов Владимира Зеленского.
Новости России

Коц рассказал о роли Маска в атаке на Москву: воюет против России уже давно

ВСУ при массированном налете дронов на столицу и Подмосковье...

Темы

Армия и СВО

Сводка за 19 мая: российские войска взяли Волоховку и нанесли удары в 152 районах

За сутки российская ПВО сбила 651 украинский дрон и 5 управляемых авиабомб. Минобороны РФ отчиталось об ударах по складам боеприпасов, энергетике и захвате Волоховки в Харьковской области.
Погода

Субтропический зной накрыл Россию, синоптики дали прогноз

Москва зафиксировала температурный максимум года: +29,2° на ВДНХ в три часа дня. Аномальный зной накрыл почти всю страну — от Поволжья до Урала. Рассказываем, когда ждать грозу.
Армия и СВО

Россия проводит масштабные учения ядерных сил, задействованы 64 тысячи военных и 200 пусковых установок 

С 19 по 21 мая Россия проводит трёхдневные учения ядерных сил с участием более 64 тысяч военных, 200 ракетных пусковых установок и 8 стратегических субмарин. Впервые отрабатывается совместное применение ядерного оружия, размещённого в Беларуси.
Власть и политика

33 кандидата зарегистрированы на праймериз «Единой России» в Рязанской области

В Рязанской области завершён приём заявок на праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму. 33 кандидата, включая Героя России и ветерана СВО. Проголосовать может любой желающий с 25 по 31 мая на PG.ER.RU.
Новости России

В СК рассказали о последнем сигнале с телефона пропавшего в тайге Усольцева

Спустя почти девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края следствие возобновило поиски. Новые детали рассказала официальный представитель регионального СК.
Новости России

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева упала со сцены и получила перелом

На опубликованном видео можно заметить,  что артистка не удержалась после того, как танцор закружил её. Сама Плетнёва сообщила, что чувствует себя нормально.
Медицина

Роскачество объяснило смысл нового медицинского стандарта Muslim friendly для мусульман

Роскачество запустило добровольную сертификацию Muslim Friendly для клиник и санаториев. Никакого обязательного введения не будет — только те, кто хочет привлекать зарубежных пациентов, смогут получить этот документ.
Новости России

Две школьницы госпитализированы после столкновения самоката с автомобилем в Москве

На юго-востоке Москвы две 15-летние девочки попали под машину, катаясь вдвоём на одном электросамокате. Обе оказались в больнице. Прокуратура уже занялась этим делом.

