Служба внешней разведки России заявила о подготовке новых атак ВСУ на российские регионы. По данным СВР, Киев рассчитывает показать европейским союзникам, что украинская армия сохраняет боевой потенциал и способна наносить удары по объектам в глубине территории РФ.

Как утверждают в ведомстве, украинская сторона намерена использовать для запуска беспилотников не только воздушные коридоры, которые ранее предоставляли страны Балтии. По информации разведки, дроны планируют запускать непосредственно с территории балтийских государств. В СВР отмечают, что это позволит сократить время подлета аппаратов к целям и повысить эффективность атак.

В сообщении говорится, что власти Латвии согласились на проведение такой операции, несмотря на риск ответных действий со стороны Москвы. В разведке заявили, что Киев убедил Ригу в невозможности определить точное место запуска БПЛА. СВР также сообщила, что в Латвию уже прибыли военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. По данным ведомства, они размещены на базах в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе.

В российской разведке подчеркнули, что современные средства позволяют установить координаты запуска беспилотников, а также определить происхождение дронов по их обломкам. В качестве примера в СВР привели попытку атаки на резиденцию президента России в декабре прошлого года.