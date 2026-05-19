С 19 по 21 мая Россия проводит трёхдневные учения ядерных сил с участием более 64 тысяч военных, 200 ракетных пусковых установок и 8 стратегических субмарин. Впервые отрабатывается совместное применение ядерного оружия, размещённого в Беларуси.

Министерство обороны России объявило о проведении масштабных учений по подготовке и применению ядерных сил. Они проходят с 19 по 21 мая 2026 года. Поводом заявлен сценарий угрозы агрессии против страны.

К манёврам привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. Охват беспрецедентный: сразу несколько стратегических компонентов задействованы одновременно.

Всего в учениях участвуют более 64 тысяч военнослужащих. Техники не меньше: свыше 7800 единиц вооружения и военной техники, из которых более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Восемь из них — ракетные подводные лодки стратегического назначения.

В ходе практической части запланированы реальные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Часть соединений и воинских частей ядерных сил приводится в боевую готовность.

Отдельным пунктом в программе учений значится совместная отработка применения ядерного оружия, размещённого на территории Республики Беларусь.

Официально заявленные цели учений охватывают несколько направлений. Первое — совершенствование навыков руководящего и оперативного состава в управлении войсками при подготовке мер сдерживания. Второе — проверка готовности органов военного управления к предотвращению агрессии. Третье — практическая отработка взаимодействия соединений и воинских частей. Наконец, оценка реальной способности привлечённых сил выполнять задачи по предназначению.