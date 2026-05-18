Военкор объяснил, как дроны ВСУ обходили ПВО при ударе по Москве

Алексей Самохин
Военкор Дмитрий Стешин разобрал схему атаки дронов ВСУ на Москву: заход с запада, накопление в воздухе и удар по цели через «серые» частоты, невидимые для стандартного РЭБ.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале «Русский тарантасъ» описал вероятную схему, по которой дроны ВСУ атаковали Москву. По его версии, удар наносила небольшая группа, около десятка машин. Заходили с запада — других вариантов у атакующих просто не было.

Схема, по мнению Стешина, строилась на нескольких последовательных шагах. Сначала группа прорывалась сквозь охраняемый периметр, перегружая или дезориентируя системы ПВО. Затем дроны где-то накапливались, барражируя в воздухе. И только набрав нужное количество машин, одновременно атаковали выбранный объект.

Именно одновременность удара, по этой логике, и создаёт критическую нагрузку на средства перехвата.

Отдельно Стешин остановился на технической стороне вопроса. Частота 7,270 ГГц, по его словам, относится к так называемым «частотам прорыва» РЭБ для ударных FPV-дронов, работающих на дистанциях до 10–20 км. Далеко не все системы радиоэлектронной борьбы способны эффективно работать в этом диапазоне.

Для дальних перелётов, от 500 до 2000 км, такие частоты могут применяться лишь на финальном участке маршрута — если дроном управляет оператор через ретранслятор. Частоты 6180, 6280, 6320, 6350, 6400 и 6420 ГГц принадлежат расширенному диапазону 6 ГГц. В последние годы этот диапазон превратился в своеобразную «серую зону» для видеосвязи дронов: стандартные средства подавления здесь попросту не работают.

Стешин уверен: где-то внутри этой «окрошки» из дронов находился ретранслятор. Именно он, по мнению военкора, и является ключевым узлом всей системы. Вывести его из строя означало бы обезвредить всю стаю.

При этом сам Стешин оговаривается: он не специалист в области РЭБ и излагает лишь собственное понимание ситуации.

