Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.

Атака 99 беспилотников ВСУ на Рязань унесла жизни четырёх человек. Депутат Государственной думы Андрей Картаполов в комментарии Life.ru заявил, что Россия уже ответила на удар и продолжит это делать.

«То, что они выбирают города, которые не являются знаковыми в области военной значимости, это понятно. Бьют по жилым домам. Обыкновенные гнусные террористы. Поэтому только завершение специальной военной операции и уничтожение киевского режима поможет это остановить», — подчеркнул Картаполов.

Схожую оценку дал депутат Николай Новичков. По его словам, удары по гражданским объектам — это осознанная политика ВСУ, цель которой — создать напряжённость в российском обществе, запугать население и вызвать тревогу. При этом парламентарий высказался скептически в отношении идеи «актов возмездия».

«Нужно действовать по плану, освобождать Украину от киевского режима. Единственный адекватный ответ — победное завершение СВО», — заключил Новичков.

Отдельный аспект трагедии поднял депутат Андрей Колесник. Он обратил внимание на то, что часть беспилотников ВСУ собирается за пределами Украины. Исходя из этого, парламентарий настаивает на необходимости разрушения логистических цепочек поставок БПЛА.

«Ликвидировать логистику поставок с Запада в тылу Украины — эти маршруты известны. Третью мировую развязывать никто не намерен. Однако, по всей видимости, придётся выяснить, где именно собирают эти аппараты. Полагаю, встанет вопрос о нанесении ударов по точкам их производства», — заявил Колесник.