Ночью 15 мая российская система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, силы ПВО уничтожили и перехватили 355 дронов самолётного типа. Удары отражали над Краснодарским краем, Крымом, Калмыкией, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Наиболее жёсткий удар пришёлся на Рязань. Противник атаковал жилые многоэтажки в то время, когда горожане спали. Два здания получили серьёзные повреждения конструкций.

«Попадания в дома не были случайными»

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул: Рязань уже не первый раз становится целью. По его словам, задача противника неизменна — посеять панику среди гражданского населения. Именно поэтому удары наносятся по жилым домам, а не по военным объектам.

«В Рязани противник бил по жилым домам намеренно. Это несомненно укладывается в поведение в том числе и основных спонсоров киевского режима — немцев, англичан, поляков», — заявил Дандыкин. Он также добавил, что накануне российские силы нанесли удары по военным объектам противника, включая Закарпатье.

Относительно маршрута дронов эксперт высказался однозначно: скорее всего, беспилотники запускались с приграничных районов Украины. Рязань находится примерно в 800 километрах от государственной границы. Версию о диверсантах, запускающих квадрокоптеры с грузовиков, Дандыкин не исключил, но счёл менее вероятной применительно к этой атаке.

Что делать с дроновой угрозой

По мнению эксперта, приоритетными целями для ответных ударов должны стать транспортная инфраструктура и мосты противника. Дандыкин напомнил, что именно удары по мостам — в частности, по Антоновскому — использовались для отрезания российских группировок от снабжения. Сейчас, по его словам, аналогичная тактика применяется на Запорожском направлении с использованием американских беспилотников.

Кроме того, Дандыкин высказался за массированные комбинированные удары на регулярной основе. По его убеждению, оборонительная стратегия не принесёт победы: «В обороне не победишь. Это аксиома». Воздушное наступление должно идти параллельно с действиями на земле.

Среди перспективных средств борьбы с дроновой угрозой эксперт назвал лазерное оружие и выразил уверенность, что соответствующее решение появится в обозримом будущем. Без него, отметил он, продвижение на земле существенно затрудняется.