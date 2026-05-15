Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Акценты

Военный эксперт объяснил логику террористов, ударивших по спящим людям в Рязани

Алексей Самохин
Ночью 15 мая российская система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, силы ПВО уничтожили и перехватили 355 дронов самолётного типа. Удары отражали над Краснодарским краем, Крымом, Калмыкией, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Наиболее жёсткий удар пришёлся на Рязань. Противник атаковал жилые многоэтажки в то время, когда горожане спали. Два здания получили серьёзные повреждения конструкций.

«Попадания в дома не были случайными»

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул: Рязань уже не первый раз становится целью. По его словам, задача противника неизменна — посеять панику среди гражданского населения. Именно поэтому удары наносятся по жилым домам, а не по военным объектам.

«В Рязани противник бил по жилым домам намеренно. Это несомненно укладывается в поведение в том числе и основных спонсоров киевского режима — немцев, англичан, поляков», — заявил Дандыкин. Он также добавил, что накануне российские силы нанесли удары по военным объектам противника, включая Закарпатье.

Относительно маршрута дронов эксперт высказался однозначно: скорее всего, беспилотники запускались с приграничных районов Украины. Рязань находится примерно в 800 километрах от государственной границы. Версию о диверсантах, запускающих квадрокоптеры с грузовиков, Дандыкин не исключил, но счёл менее вероятной применительно к этой атаке.

Что делать с дроновой угрозой

По мнению эксперта, приоритетными целями для ответных ударов должны стать транспортная инфраструктура и мосты противника. Дандыкин напомнил, что именно удары по мостам — в частности, по Антоновскому — использовались для отрезания российских группировок от снабжения. Сейчас, по его словам, аналогичная тактика применяется на Запорожском направлении с использованием американских беспилотников.

Кроме того, Дандыкин высказался за массированные комбинированные удары на регулярной основе. По его убеждению, оборонительная стратегия не принесёт победы: «В обороне не победишь. Это аксиома». Воздушное наступление должно идти параллельно с действиями на земле.

Среди перспективных средств борьбы с дроновой угрозой эксперт назвал лазерное оружие и выразил уверенность, что соответствующее решение появится в обозримом будущем. Без него, отметил он, продвижение на земле существенно затрудняется.

В Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА 15 мая

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Глава Минздрава Рязанской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

По его словам, погибли четыре человека, 28 пострадали, семь из них госпитализированы. Четверо детей госпитализированы в детскую ОКБ, одному из пациентов провели операцию.
