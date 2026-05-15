Мошенники вынудили пенсионерку перевести 300 тысяч рублей на «безопасный счёт»

Телефонные мошенники вынудили пенсионерку из Михайловского района перевести 300 тысяч рублей на «безопасный счёт». Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию поступило заявление от 73-летней жительницы Москвы, проживающей на даче в Михайловском районе. Она пояснила, что лишилась крупной суммы сбережений.

Схема обмана началась со звонка от неизвестного, сообщившего о посылке, которая должна прийти в адрес женщины. По совпадению, пенсионерка действительно ожидала доставку и не заподозрила подвох. Звонивший попросил ее продиктовать код из смс.

После этого к психологической обработке жертвы подключились люди, представлявшиеся по телефону сотрудниками госорганизаций и правоохранительных органов. Они сообщили, что от имени пенсионерки якобы оформлена генеральная доверенность, которая позволяет мошенникам распоряжаться её счетами.

Для спасения накоплений женщину убедили зачислить деньги на «безопасный счет». С этой целью она приехала в Рязань и перевела злоумышленникам 300 тысяч рублей. Вскоре пенсионерка догадалась об обмане и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».