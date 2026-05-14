В деле рязанских журналистов о вымогательстве появились лингвистическая экспертиза и данные о тайных связях

В четверг, 14 мая, в Рязани прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении журналистов. Следствие представило доказательства личных отношений между фигурантами и расшифровки разговоров с потерпевшим — экс-главой регионального Фонда капремонта Алексеем Роготовским.

На скамье подсудимых находятся главный редактор издания «Вид Сбоку» Константин Смирнов, бывший главред «Новой газеты — Рязанский выпуск» Алексей Фролов и экс-сотрудница интернет-СМИ Наталья Смольянинова. Журналистов обвиняют в вымогательстве 1,5 млн рублей, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В ходе заседания были оглашены результаты лингвистической экспертизы. Эксперты проанализировали записи встреч подсудимых с Алексеем Роготовским. По версии следствия, участники беседы избегали прямых формулировок, однако суть требований была зафиксирована.

«Из содержания разговоров следует, что для прекращения публикаций сведений негативного характера о Роготовском А.Л. ему необходимо передать денежные средства», — цитирует материалы дела сторона обвинения.

Согласно финансовой схеме, озвученной в суде, Константин Смирнов получил меньшую сумму единоразово. Для Алексея Фролова была определена сумма в 1,2 млн рублей, которую потерпевший должен был выплачивать частями — по 100 тысяч рублей ежемесячно в течение года.

Внимание следствие уделило связи между Алексеем Фроловым и Натальей Смольяниновой. В ходе изучения данных iPhone 12, принадлежащего подсудимой, была обнаружена личная переписка и фотографии, свидетельствующие о близких отношениях пары на протяжении минимум пяти лет. В суде Смольянинова факт любовной связи с женатым Фроловым отрицала, назвав выводы следствия ошибочными.

Также была изучена видеозапись встречи в кафе, где Фролов, Смольянинова и Роготовский обсуждали гарантии «информационной тишины». На записи зафиксировано, как Фролов заверяет чиновника в надежности своего издания.

«Мы всегда умели держать чужие секреты», — заявляет на видео Алексей Фролов, объясняя прежние критические публикации отсутствием личного знакомства.

В финале встречи Роготовский передал сверток с деньгами. По данным следствия, Фролов отказался брать купюры лично, после чего деньги забрала Смольянинова. В этот момент пара была задержана сотрудниками силовых структур.

На текущий момент Алексей Фролов и Наталья Смольянинова находятся под домашним арестом, Константин Смирнов содержится в СИЗО. Свою вину подсудимые не признают. Смирнов связывает уголовное преследование со своей политической деятельностью, однако следствие настаивает, что оперативная разработка началась задолго до его участия в ней.

Следующее заседание суда назначено на 21 мая 2026 года.