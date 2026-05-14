В Рязани закроют проезд по улице Рытикова. Ограничения вступят в силу в 9:00 пятницы, 15 мая, и продлятся до 23:00 30 сентября. В это время рабочие будут прокладывать инженерные сети к новому объекту капитального строительства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение полностью перекроют на участке от дома № 12 по улице Пугачева до пересечения с улицей Разина. Водителям стоит заранее планировать маршруты объезда, так как проезд через эту зону будет невозможен в течение всего летнего сезона.

На месте проведения работ установят временные дорожные знаки — предупреждающие и предписывающие. Участок стройки оградят в соответствии с правилами безопасности.