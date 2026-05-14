Дональд Трамп прилетел в Пекин в сопровождении крупнейших бизнесменов США, включая Илона Маска и Тима Кука. Это первый визит политика в Китай за последние девять лет. Основная цель трехдневного турне — договориться о поставках американской авиатехники и сельхозпродукции.

Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что поездка важна прежде всего для американских корпораций. В составе делегации прибыли представители Boeing и еще двадцати крупных компаний. Трамп рассчитывает заключить масштабную экономическую сделку, которую Пекин подпишет только на своих условиях.

Продолжение после рекламы

Власти Китая готовы к диалогу, но исключают любое давление со стороны Вашингтона. Си Цзиньпин ранее сравнивал отношения двух стран с кораблем, у которого два капитана. Это подчеркивает стремление КНР к равноправному партнерству, а не к подчинению американским интересам.

Геополитические цели и попытка ослабить союз Москвы и Пекина

Помимо торговых вопросов, Белый дом пытается добиться от КНР политических уступок. Трамп хочет привлечь Пекин к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. США беспокоят тесные связи Китая с Ираном и регулярные закупки иранской нефти.

Еще одна скрытая задача визита — охлаждение отношений между Россией и Китаем. Трамп опасается укрепления союза двух государств, особенно на фоне запланированного визита российского президента в Пекин. Вашингтон заинтересован в изменении геополитического баланса в свою пользу.

Однако эксперты уверены, что США не смогут «прогнуть» Китай под себя. Пекин продолжит придерживаться прагматичного курса, выбирая только те предложения, которые принесут выгоду национальной экономике и укрепят позиции страны на мировой арене.