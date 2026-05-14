Часть Рязани осталась без света из-за технологического нарушения

В четверг, 14 мая, в Рязани произошло отключение электроэнергии. В зону отключения попали жилые дома и объекты на семи улицах города.

По информации АО «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (РМПТС), сбой в энергосистеме был зафиксирован в 07:20. Причиной инцидента стало технологическое нарушение на сетях.

В настоящее время подача ресурса временно прекращена по следующим адресам:

улица Кальная;

Касимовское шоссе;

Касимовский переулок;

улица Окская;

Панферовский переулок;

улица Быстрецкая;

Солотчинское шоссе.

На месте работает аварийная бригада. Специалисты осуществляют локализацию повреждённого участка сети, после чего приступят к восстановлению электроснабжения.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей проявить терпение.

Уточнить информацию о сроках завершения ремонтных работ можно в диспетчерской службе по телефону: 55-01-12.