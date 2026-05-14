Часть Рязани осталась без света из-за технологического нарушения

В четверг, 14 мая, в Рязани произошло отключение электроэнергии. В зону отключения попали жилые дома и объекты на семи улицах города.
По информации АО «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (РМПТС), сбой в энергосистеме был зафиксирован в 07:20. Причиной инцидента стало технологическое нарушение на сетях.
В настоящее время подача ресурса временно прекращена по следующим адресам:
улица Кальная;
Касимовское шоссе;
Касимовский переулок;
улица Окская;
Панферовский переулок;
улица Быстрецкая;
Солотчинское шоссе.
На месте работает аварийная бригада. Специалисты осуществляют локализацию повреждённого участка сети, после чего приступят к восстановлению электроснабжения.
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей проявить терпение.
Уточнить информацию о сроках завершения ремонтных работ можно в диспетчерской службе по телефону: 55-01-12.