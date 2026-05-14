Изображение от jannoon028 на Freepik
Общество

Часть Рязани осталась без света из-за технологического нарушения

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В четверг, 14 мая, в Рязани произошло отключение электроэнергии. В зону отключения попали жилые дома и объекты на семи улицах города.

По информации АО «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (РМПТС), сбой в энергосистеме был зафиксирован в 07:20. Причиной инцидента стало технологическое нарушение на сетях.

Продолжение после рекламы

В настоящее время подача ресурса временно прекращена по следующим адресам:

улица Кальная;

Касимовское шоссе;

Касимовский переулок;

улица Окская;

Панферовский переулок;

улица Быстрецкая;

Солотчинское шоссе.

На месте работает аварийная бригада. Специалисты осуществляют локализацию повреждённого участка сети, после чего приступят к восстановлению электроснабжения.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей проявить терпение.

Уточнить информацию о сроках завершения ремонтных работ можно в диспетчерской службе по телефону: 55-01-12.

Популярные материалы

Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Политика

Подпольщик Лебедев: Россия явно готовится к длительной исторической фазе конфликта

Ранее Россия делала ставку на разовые удары по энергетике или военным объектам, но теперь её цель — системное разрушение устойчивости Украины. Эксперт говорит о переходе к войне на истощение, где ключевыми становятся логистика, аэродромы и скрытые каналы снабжения.
Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...

Темы

Новости кино и ТВ

На ТНТ выходит новый сезон шоу «Кто куда» с Лео Канделаки и Анжеликой Стубайло 

Правила проекта просты: на один день ведущие отправляются в разные точки страны, чтобы с помощью специально подготовленных друг для друга заданий ближе познакомиться с городами и буквально погрузиться в их колорит.
Общество

Рязанцев  предупредили о новых методах работы украинских ЦИПСО

Провокаторы используют социальные сети, чтобы вызвать панику и дискредитировать органы власти.
Происшествия

В Рязани восьмилетний самокатчик попал в больницу после ДТП на улице Березовой

Мальчик, управлявший электросамокатом, столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. За рулем иномарки находился 62-летний местный житель.
Политика

ВС РФ нанесли рекордный комбинированный удар по объектам на Украине

За период с 13 по 14 мая Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых масштабных воздушных атак. По сообщениям военных корреспондентов и данным мониторинговых ресурсов, в налете были задействованы более 1500 беспилотников и десятки ракет различных типов.
Новости кино и ТВ

Mash: Жена актёра Назарова написала в Госдуму с просьбой простить их семью 

Актриса Ольга Васильева направила письмо в Государственную Думу с просьбой разрешить им с супругом, народным артистом РФ Дмитрием Назаровым, вернуться в страну. В письме супруга звезды сериала «Кухня» утверждает, что их семья никогда не поддерживала ВСУ и не имеет отношения к оппозиции.
Экономика и бизнес

Ограничения на майнинг могут затронуть Рязанскую область

Рязанская область рискует попасть под полный запрет на майнинг криптовалют. Как стало известно «Коммерсанту», правительство РФ рассматривает возможность введения таких ограничений на территории всей Объединенной энергетической системы (ОЭС) Центра, в состав которой входит и наш регион.
Погода

Рязань накроет субтропическая жара и грозовой фронт

Европейская часть России остается в зоне влияния мощного циклона, который принес с собой аномально теплую и влажную воздушную массу. По прогнозам портала «Метеовести», Центральный регион, включая Рязанскую область, на ближайшую неделю окажется в климатических условиях влажных субтропиков.
Транспорт и дороги

На Московском шоссе Рязани встали троллейбусы, собралась пробка 

По словам очевидцев, собралась пробка. Наличие затруднений движения транспорта в сторону центра города подтверждает и специализированный сервис «Яндекса».

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье