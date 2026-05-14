Экономика и бизнес

Ограничения на майнинг могут затронуть Рязанскую область

Алексей Самохин
Рязанская область рискует попасть под полный запрет на майнинг криптовалют. Как стало известно «Коммерсанту», правительство РФ рассматривает возможность введения таких ограничений на территории всей Объединенной энергетической системы (ОЭС) Центра, в состав которой входит и наш регион.

Основная причина готовящихся мер — стремительный рост нагрузки на инфраструктуру. Диспетчеры энергосистемы предупреждают: темпы развития сетей и генерации в ОЭС Центра не успевают за аппетитами владельцев вычислительных мощностей. Вопрос об установлении моратория обсуждался в конце марта на совещании у вице-премьера Александра Новака, а детальное рассмотрение профильной правительственной комиссией запланировано на 18 мая.

На долю ОЭС Центра приходится около четверти всего энергопотребления страны. Помимо Рязанской области, в зону возможного запрета попадают Москва, Подмосковье и еще 15 соседних регионов. Аналитики подчеркивают, что такие шаги значительно усиливают предпринимательские риски для промышленного майнинга, который активно искал площадки в центральной части России.

Для Рязанского региона и соседей это означает смену правил игры. Правительство уже ввело подобные ограничения в ряде энергодефицитных регионов (на Кавказе и в Сибири), а для столичного региона запрет может быть установлен сразу до 2032 года.

Несмотря на жесткие планы, у крупных майнинговых проектов остается «окно возможностей». Правительство и Минэнерго рассматривают альтернативный сценарий.

Инвесторы в дата-центры (ЦОД) смогут работать в регионе, если сами профинансируют строительство необходимых им мощностей и сетевых узлов.

Новые майнеры будут подключаться к сетям по особому регламенту, который позволяет диспетчерам отключать их в любой момент при возникновении дефицита в системе.

Как отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, самостоятельное финансирование инфраструктуры владельцами ЦОД — это рабочий вариант, который позволит развивать цифровую экономику, не перекладывая финансовую нагрузку на остальных потребителей оптового энергорынка.

