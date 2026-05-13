Кондитерская фабрика «Верность Качеству» в Касимовском округе расширит производство

В Рязанской области при государственной поддержке активно развивается производство кондитерской продукции. Эта работа является частью реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального партийного проекта «Выбирай своё».

Кондитерская фабрика «Верность Качеству», расположенная в Касимовском муниципальном округе, реализует сразу несколько инвестиционных проектов, направленных на расширение и техническое перевооружение. Предприятие получило поддержку Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области.

Фабрике предоставлены льготные займы на общую сумму 60 миллионов рублей. Эти средства направлены на модернизацию оборудования. Уже приобретена новая отливочная линия, что позволило увеличить производственные мощности и расширить ассортимент продукции.

В ближайших планах — закупка оборудования для автоматизации процесса сборки коробок. Это позволит значительно сократить долю ручного труда и повысить эффективность. По прогнозам, реализация этих проектов в течение пяти лет позволит сократить издержки компании на 80 миллионов рублей и увеличить чистую прибыль на 55 миллионов рублей.

Кроме того, компания «Верность Качеству» является активным участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии была проведена оптимизация процесса производства шоколадных конфет «Ассорти» на линии «Метра».

В результате внедрения новых подходов удалось достичь следующих результатов: выработка увеличилась на 52%, запасы незавершённого производства и готовой продукции сократились на 14,2%, время протекания производственного процесса уменьшилось почти на 12%.