В Таиланде проверяют туристов из Южной Америки на смертельный хантавирус

Таиланд ввёл особый режим контроля для туристов, прибывающих из стран Южной Америки. Причиной стала вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. С момента введения проверок осмотрели уже 470 путешественников, и, по данным местной газеты Nation, ни у одного не заподозрили опасное заболевание, пишет Life.ru.

Власти страны усилили наблюдение на всех международных контрольно-пропускных пунктах. Особое внимание уделяется туристам, которые за последние шесть недель посещали 13 стран Южной Америки.

Продолжение после рекламы

В рамках проверки у прибывающих: измеряют температуру, спрашивают о болях в мышцах, уточняют историю поездок и контакты с животными.

Местный департамент по контролю за заболеваниями призвал всех граждан, возвращающихся из-за границы, к сотрудничеству и внимательному отношению к своему здоровью.

«Если после пребывания в регионах риска или общения с грызунами у вас поднялась температура, появились боли в теле или необычная одышка, нужно немедленно обращаться к врачу», — говорится в официальном обращении.

В начале мая 2026 года на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины, произошла вспышка хантавируса. На данный момент известно о 11 случаях заражения, у 9 заболевших лабораторно подтверждён штамм Андес. Среди инфицированных есть как пассажиры, так и члены экипажа. К сожалению, трое заболевших скончались.

Хантавирусная инфекция обычно передаётся человеку при контакте с грызунами (через их мочу, слюну или помёт). Однако штамм Андес, выявленный на лайнере, способен распространяться и от человека к человеку при тесном взаимодействии.

На данный момент специфического лечения от этой болезни не существует. Пациентам оказывается поддерживающая терапия.

Несмотря на трагические случаи на лайнере, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и американского Центра по контролю заболеваний (CDC) оценивают риск масштабного распространения как низкий. Российские эксперты также заявляют об отсутствии оснований для введения карантинных мер внутри страны.