Изображение от freepik
Здоровье

Нарколог объяснил, как распознать бытовой алкоголизм

Алексей Самохин
Врач-нарколог Роман Устинов перечислил тревожные сигналы, которые помогают распознать бытовой алкоголизм у близких — стертую форму зависимости, которую часто принимают за норму.

Чаще всего близкие не подозревают о проблеме, ведь бытовой алкоголизм — это начальная стадия зависимости, которая маскируется под обычные привычки. По словам нарколога «Поликлиника.ру» Романа Устинова, есть признаки, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, человек находит любой повод, чтобы выпить: праздник, конец рабочей недели, встреча с друзьями или стресс. Во-вторых, он сохраняет социальную активность, но его круг интересов и хобби заметно сужается.

При этом сам человек не считает себя зависимым. На замечания близких он реагирует резко и приводит «веские» аргументы: «могу бросить в любой момент», «пью только для настроения» или «чтобы снять стресс».

Внешне также происходят изменения: кожа становится грубее, появляются покраснения и отёки, часто краснеют глаза. Человек перестаёт следить за собой, становится раздражительным, вспыльчивым и тревожным.

Нарколог отмечает и другие тревожные сигналы: постепенное увеличение дозы, потеря контроля над количеством выпитого, провалы в памяти после употребления алкоголя. К этому можно добавить утренний приём небольших доз спиртного для улучшения самочувствия, а также склонность пить в одиночку или скрывать факт употребления.

Опасность бытового алкоголизма в том, что он может длиться годами. Из-за этого и сам человек, и его близкие убеждены, что употребление алкоголя — это норма, а не болезнь. В результате упускается время, когда с зависимостью ещё можно было бы справиться.

