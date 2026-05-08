Чемпиона России Дмитрия Исаева убили после разговора у машины

В Калуге расследуют убийство 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Спортсмен погиб в ночь на 7 мая после стрельбы возле дома. Одной из предварительных версий следствие рассматривает конфликт на почве ревности. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По предварительным данным, к Исаеву приехали двое мужчин. Между ними произошел конфликт на улице. Один из нападавших несколько раз выстрелил в спортсмена, после чего мужчины скрылись на автомобиле. Раненого Дмитрия доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Полицейские быстро установили личности подозреваемых и автомобиль, на котором они уехали. Ориентировки передали в соседние регионы. Позже машину заметили сотрудники Госавтоинспекции в Брянской области. По информации полиции, водитель не остановился по требованию инспекторов и направился в сторону Орла. Позднее подозреваемых задержали.

В телеграм-каналах появились кадры нападения. На видео Дмитрий разговаривает с двумя мужчинами возле автомобиля. Один из собеседников отходит в сторону, затем внезапно оборачивается и стреляет. Когда спортсмен падает, нападавший делает еще один выстрел и скрывается вместе со вторым мужчиной.

Сейчас обсуждается версия, что причиной конфликта могла стать ревность. По данным СМИ, стрелявшим мог оказаться бывший молодой человек девушки, с которой встречался Дмитрий.

Гибель спортсмена стала тяжелым ударом для спортивного сообщества Калуги. В клубе, где работал Исаев, опубликовали сообщение с соболезнованиями родным и близким тренера. Коллеги и друзья вспоминают Дмитрия как доброго и отзывчивого человека. По словам его знакомого Романа, Исаев всегда помогал окружающим, много шутил и оставался позитивным человеком.

«Дима был очень хорошим человеком, добрым, отзывчивым. Всегда был готов прийти на помощь. Он стал чемпионом России по функциональному многоборью в 2023 году, был ветераном боевых действий и участником СВО», — рассказал друг погибшего.

Знакомая спортсмена Анна говорит, что Дмитрий никогда не жаловался и всегда поддерживал окружающих.

«Мы выступали вместе на соревнованиях. Он был настоящим мужчиной, добрым и заботливым человеком», — вспоминает девушка.

По ее словам, среди знакомых обсуждают и другую версию произошедшего.

«Нам сказали, что он заступился за кого-то, и его убили», — добавила Анна.

Еще одна знакомая, Ольга, рассказала, что часто видела Исаева на соревнованиях по кроссфиту.

«Он всегда улыбался, был приветлив со всеми. Для людей из спортивной среды это большая потеря», — говорит она.

Сейчас друзья и коллеги Дмитрия собирают средства для помощи его семье. Дату и время похорон пообещали сообщить позднее.

Дмитрий Исаев был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике и чемпионом России по функциональному многоборью. Победу на чемпионате страны он завоевал в 2023 году. По словам знакомых, в 2022 году спортсмен несколько месяцев находился в зоне боевых действий как участник СВО.

Следствию предстоит установить, что именно стало причиной ночной встречи и действительно ли мотивом преступления стала ревность.