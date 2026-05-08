Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Генерал объяснил, для чего ВСУ атакуют Москву БПЛА перед 9 мая

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются сорвать празднование Дня Победы и спровоцировать Россию на жесткий ответ. Так в разговоре с NEWS.ru он прокомментировал одну из самых крупных атак беспилотников на Москву с начала года. По данным военных, силы ПВО уничтожили 61 украинский дрон.

Липовой считает, что Киев сознательно усиливает давление перед 9 Мая. По его словам, ВСУ используют большое количество средств поражения — беспилотники самолетного типа, а также другие виды дронов. Генерал назвал происходящее тревожным сигналом и заявил, что украинская сторона пытается подтолкнуть Россию к ответному удару.

Продолжение после рекламы

Как пояснил Липовой, украинские власти рассчитывают использовать возможные удары по Киеву как масштабную информационную кампанию для стран Европы. По его мнению, это может стать поводом для получения новых кредитов, траншей и военной помощи под предлогом восстановления ущерба.

Читайте также: Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Коц задал важный вопрос про отношения с Латвией

Генерал назвал атаку спланированной провокацией, которая способна привести к непредсказуемым последствиям для Киева. Он также заявил, что в случае новых атак в День Победы ответ со стороны России окажется жестким.

Популярные материалы

Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.
Новости России

Взрывотехник объяснил тайну исчезновения 14-летней девочки в Туапсе

От 14-летней девочки из Туапсе могло не остаться и...
Новости России

Русскоязычные туристы устроили массовую оргию на пляже в Таиланде

Несколько пар русскоговорящих туристов устроили массовую оргию на пляже...
Интересное

Индийская провидица назвала время переговоров о мире и срок снятия санкций с России

Индийская прорицательница Анурадха Верма, к которой обращаются политики и знаменитости, приехала в Москву с громкими предсказаниями. Она назвала осень 2026 года датой судьбоносных переговоров и пообещала снятие санкций уже к концу следующего года.

Темы

Новости России

Чемпиона России Дмитрия Исаева убили после разговора у машины

В Калуге расследуют убийство 35-летнего чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Спортсмен погиб в ночь на 7 мая после стрельбы возле дома. Одной из предварительных версий следствие рассматривает конфликт на почве ревности.
Общество

В Рязани настраивают форму и высоту струй у городских фонтанов

Фонтаны заработали на Театральной площади, площади Ленина, Лыбедском бульваре, Московском шоссе и в Кремлёвском сквере.
Общество

Экс-главреда YA62.RU Мойсеюка* внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший главный редактор рязанского информационного агентства YA62.RU Александр Мойсеюк* внесён в перечень террористов и экстремистов в России. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга, сообщает РИА Новости.
Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 
Новости мира

Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с Life.ru заявил, что дым от огня представляет опасность не только для Украины, но и для соседних стран Европы.
Происшествия

Над Рязанской областью вновь сбили украинские беспилотники

Российские средства ПВО с 7:00 до 14:00 мск уничтожили и перехватили 145 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Среди мест названа и Рязанская область. 
Новости кино и ТВ

Ушёл из жизни Владимир Федоров — журналист, отдавший 52 года советскому и российскому ТВ

На 89-м году жизни скончался Владимир Федоров — журналист, отдавший 52 года Всесоюзному радио, Центральному телевидению и программе «Время», финалист премии ТЭФИ и автор двадцати документальных фильмов.
Общество

В Рязанской области умер ветеран ВОВ Алексей Карпушкин

В селе Тимошкино Шиловского района Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Семёнович Карпушкин. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает в группе местной администрации ВКонтакте. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье