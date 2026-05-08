Генерал объяснил, для чего ВСУ атакуют Москву БПЛА перед 9 мая

Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются сорвать празднование Дня Победы и спровоцировать Россию на жесткий ответ. Так в разговоре с NEWS.ru он прокомментировал одну из самых крупных атак беспилотников на Москву с начала года. По данным военных, силы ПВО уничтожили 61 украинский дрон.

Липовой считает, что Киев сознательно усиливает давление перед 9 Мая. По его словам, ВСУ используют большое количество средств поражения — беспилотники самолетного типа, а также другие виды дронов. Генерал назвал происходящее тревожным сигналом и заявил, что украинская сторона пытается подтолкнуть Россию к ответному удару.

Как пояснил Липовой, украинские власти рассчитывают использовать возможные удары по Киеву как масштабную информационную кампанию для стран Европы. По его мнению, это может стать поводом для получения новых кредитов, траншей и военной помощи под предлогом восстановления ущерба.

Генерал назвал атаку спланированной провокацией, которая способна привести к непредсказуемым последствиям для Киева. Он также заявил, что в случае новых атак в День Победы ответ со стороны России окажется жестким.