Генерал-полковник Петров найден мёртвым  Москве — «МК»

Утром в субботу в Москве нашли мёртвым генерал-полковника Станислава Петрова. Ему было 87 лет. Тело обнаружили родственники около 7 часов в квартире в Доме на набережной на улице Серафимовича, пишет «Московский комсомолец».

По данным СМИ, речь идет о самоубийстве. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Станислав Петров считался одним из основателей войск химической защиты в СССР. С 1959 года он служил в профильных подразделениях, а позже занимал руководящие посты.

Генерал принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В конце существования Советского Союза он возглавил войска химзащиты — с 1989 по 1992 год.

После этого Петров стал первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты России. На этом посту он работал до 2001 года.

В 1991 году военачальнику присудили Ленинскую премию. Спустя десять лет он получил степень доктора военных наук. В последние годы Петров занимался научной работой и редактировал журнал «Вестник войск РХБ защиты».