Над Рязанской областью вновь сбили БПЛА

Появилась новая информация об уничтожении беспилотников над Рязанской областью. Регион вновь попал в сводку Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 07:00 4 мая в течение двух часов над Россией было уничтожено и перехвачено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дробы уничтожили в Рязанской, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской и Липецкой областях.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что ночью в Рязанской области было уничтожено два БПЛА.