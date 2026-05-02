Угроза атаки БПЛА в Рязанской области снята, ночь прошла спокойно

Утром 2 мая в Рязанской области был объявлен отбой беспилотной опасности. По информации Министерства обороны России, за ночь на территории региона сбитых БПЛА не зафиксировано.

В период с 20:00 1 мая до 8:00 2 мая дежурные средства ПВО уничтожили 215 украинских беспилотных аппаратов самолётного типа. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Угроза над Рязанской областью была объявлена в 2:22 и действовала до 7:10. В это время силы ПВО находились в состоянии повышенной готовности.

