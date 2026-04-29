Скончалась ветеран скопинской культуры, хормейстер Антонина Дьячкова

28 апреля не стало Антонины Фёдоровны Дьячковой — ветерана скопинской культуры, выдающегося хормейстера и режиссёра, посвятившего всю свою жизнь служению искусству. Она буквально месяц не дожила до своего 85-летнего юбилея. Об этом сообщает «Скопинский вестник».

Отпевание состоится 30 апреля в 11:00 в Вознесенском храме (на территории центрального рынка).

Антонина Фёдоровна родилась 20 мая 1941 года в селе Новые Кельцы. Получив профессиональное образование в Рязанском культпросветучилище и Московском институте культуры, она в 1978 году пришла во Дворец культуры им. Ленина. С этого момента вся её жизнь была неразрывно связана с этим местом: она писала сценарии, ставила массовые представления, пела в хоре, а затем стала его бессменным руководителем.

Именно благодаря её энергии и таланту в 1995 году родился знаменитый хор ветеранов «Старинушка», бессменным руководителем и душой которого она являлась на протяжении десятилетий. Под её руководством коллектив стал лауреатом конкурсов, а в 2001 году ему было присвоено почётное звание «Народный». В репертуаре хора всегда были военные, патриотические и народные песни, а также произведения местных авторов.

За 60 лет работы Антонина Фёдоровна внесла колоссальный вклад в культурную жизнь Скопина. Её заслуги были отмечены на самом высоком уровне: она была занесена на Доску Почёта города, награждена орденом «Знак Почёта» и званием заслуженного работника культуры. Даже уйдя на заслуженный отдых в 2021 году, она до последнего дня оставалась сердцем своего хора и коллектива ДК.

«Когда уходят такие люди, как Антонина Федоровна Дьячкова, уходит эпоха… Память об этом светлом, талантливом, преданном искусству человеке навсегда сохранится в наших сердцах! Выражаем соболезнования родным и близким», — отмечается в публикации.

