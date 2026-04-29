Фото: https://vk.com/skvestnik
Происшествия

Скончалась ветеран скопинской культуры, хормейстер Антонина Дьячкова

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

28 апреля не стало Антонины Фёдоровны Дьячковой — ветерана скопинской культуры, выдающегося хормейстера и режиссёра, посвятившего всю свою жизнь служению искусству. Она буквально месяц не дожила до своего 85-летнего юбилея. Об этом сообщает «Скопинский вестник».

Отпевание состоится 30 апреля в 11:00 в Вознесенском храме (на территории центрального рынка).

Продолжение после рекламы

Антонина Фёдоровна родилась 20 мая 1941 года в селе Новые Кельцы. Получив профессиональное образование в Рязанском культпросветучилище и Московском институте культуры, она в 1978 году пришла во Дворец культуры им. Ленина. С этого момента вся её жизнь была неразрывно связана с этим местом: она писала сценарии, ставила массовые представления, пела в хоре, а затем стала его бессменным руководителем.

Именно благодаря её энергии и таланту в 1995 году родился знаменитый хор ветеранов «Старинушка», бессменным руководителем и душой которого она являлась на протяжении десятилетий. Под её руководством коллектив стал лауреатом конкурсов, а в 2001 году ему было присвоено почётное звание «Народный». В репертуаре хора всегда были военные, патриотические и народные песни, а также произведения местных авторов.

За 60 лет работы Антонина Фёдоровна внесла колоссальный вклад в культурную жизнь Скопина. Её заслуги были отмечены на самом высоком уровне: она была занесена на Доску Почёта города, награждена орденом «Знак Почёта» и званием заслуженного работника культуры. Даже уйдя на заслуженный отдых в 2021 году, она до последнего дня оставалась сердцем своего хора и коллектива ДК.

«Когда уходят такие люди, как Антонина Федоровна Дьячкова, уходит эпоха… Память об этом светлом, талантливом, преданном искусству человеке навсегда сохранится в наших сердцах! Выражаем соболезнования родным и близким», — отмечается в публикации.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Погода

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости Касимова

Минтранс Рязанской области рассказал о ремонте дорог в Касимовском округе 

Минтранс Рязанской области в комментариях канала губернатора Павла Малкова ответил на жалобу жителя по поводу состояния некоторых участков дорог в Касимовском округе. 

Темы

Экология, природа, животные

В Рязанской области из-за подъёма воды в реках Вожа и Ока затопило мост и дорогу

29 апреля в Рязанской области в результате подъёма уровня воды в реках Вожа и Ока произошло подтопление участков дорожной инфраструктуры.
Интересное

День, когда звёзды расставят всё по своим местам: гороскоп на 30 апреля

Последний день апреля часто бывает наполнен особой энергетикой: завершается месяц, впереди — новые планы и надежды. Астрологический прогноз на 30 апреля поможет сориентироваться в потоке событий, понять, на что обратить внимание в работе, любви и личных делах.
Общество

Власти Рязани пригрозили полным запретом электросамокатов в Рязани

Для электросамокатов уже снижена максимальная скорость передвижения по историческому центру. Кроме того, власти определили специальные зоны для парковки и хранения техники, чтобы избежать хаотичного размещения и не портить городской облик.
Общество

Второй этап благоустройства ЦПКиО в Рязани стартует в 2027 году

Планы по развитию парка охватывают всю его территорию и включают амбициозную задачу — соединение парка с Лыбедским бульваром.
Транспорт и дороги

Рязанская область получит 37 новых школьных автобусов в 2026 году

Рязанская область в 2026 году получит 37 новых школьных автобусов. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров во время публичного отчёта.
Новости России

Пожар на НПЗ в Туапсе потушен после атаки БПЛА

Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.
Общество

Филиал поликлиники №11 в Рязани откроется в июле 2027 года

Вопрос о строительстве поликлиники подняли местные жители. Они обратились к парламентарию с просьбой взять ситуацию под личный контроль, поскольку сроки сдачи объекта неоднократно переносились.
Общество

Эксперт Поздняков рассказал, как увеличить пенсию более чем в 2 раза

В России существует законный механизм, позволяющий значительно увеличить размер страховой пенсии. Для этого достаточно отложить её оформление на несколько лет.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье