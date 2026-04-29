В Рязанской области из-за подъёма воды в реках Вожа и Ока затопило мост и дорогу

29 апреля в Рязанской области в результате подъёма уровня воды в реках Вожа и Ока произошло подтопление участков дорожной инфраструктуры. Движение транспорта ограничено, однако жизнеобеспечение населения не нарушено.

В Рыбновском муниципальном округе подъём воды в реке Вожа привёл к подтоплению низководного моста вблизи деревни Валищево.

В связи с этим движение всех видов транспорта по данному мосту полностью прекращено. Для обеспечения безопасности населения организована пожарная охрана, а медицинское обслуживание жителей осуществляет ГБУ РО «Рыбновская РБ». По имеющейся информации, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

В Рязанском муниципальном округе аналогичная ситуация сложилась в селе Шумашь. Здесь из-за повышения уровня воды в реке Ока оказался подтоплен участок автомобильной дороги. Высота воды над дорожным полотном составляет около 17 сантиметров.

Для бесперебойного движения транспорта предусмотрен объездной маршрут по альтернативной автодороге. Жизнеобеспечение населения села Шумашь осуществляется в штатном режиме, перебоев в поставках товаров и услуг не зафиксировано.