Изображение от wirestock на Freepik
Погода

В Рязани выпало 2,5 месячной нормы осадков, синоптики прогнозируют ещё более резкие скачки погоды

Анастасия Мериакри
Резкое похолодание и снегопады, обрушившиеся на центральную часть России в конце апреля, являются абсолютно нормальным явлением для климата средней полосы. Однако в будущем стоит ожидать ещё более резких и непредсказуемых перепадов температур. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» озвучил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, погодная аномалия уже идёт на спад. 29 апреля станет последним днём, когда в Центральной России будут наблюдаться значимые осадки. На северо-западе страны (Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород) снегопады уже практически прекратились, а в центральных областях они перешли в категорию слабых.

Шувалов отметил, что ничего необычного для европейской части России в такой погоде нет. На севере ещё достаточно холодно и много снега, а на юге уже прогревается подстилая поверхность. Нынешняя ситуация объясняется совпадением нескольких факторов.

Главной причиной обильных осадков стал очень глубокий циклон с аномально низким давлением. Именно он затянул большое количество снега.

«То есть уже и Москва 2 месячные нормы выполнила по количеству осадков, Рязань — 2,5 месячной нормы осадков. Так что вот это самый главный вывод в связи с изменением погоды в конце апреля», — сказал эксперт.

Несмотря на то, что подобное похолодание — норма, Александр Шувалов прогнозирует усиление подобных явлений в будущем.

«Климатические изменения подразумевают не только повышение глобальной температуры, но и усиление резких колебаний. То есть нервный характер погоды, когда от резких потеплений к резким похолоданиям проходит очень небольшое количество времени», — отметил синоптик.

При этом эксперт успокоил россиян относительно лета: его продолжительность в средней полосе не сократится. Напротив, летний период будет постепенно расширяться, хотя это не означает, что аномалии будут случаться каждый год.

«Не нужно думать, что это будет происходить каждый год. Но постепенно, если мы возьмем период в 10-20 лет, летний период будет увеличиваться», — заключил он.

Стоит отметить, что для центральной части России снегопады в конце апреля — начале мая стали своеобразной традицией последних трёх лет.

