В Рязани выпало 2,5 месячной нормы осадков, синоптики прогнозируют ещё более резкие скачки погоды

Резкое похолодание и снегопады, обрушившиеся на центральную часть России в конце апреля, являются абсолютно нормальным явлением для климата средней полосы. Однако в будущем стоит ожидать ещё более резких и непредсказуемых перепадов температур. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» озвучил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, погодная аномалия уже идёт на спад. 29 апреля станет последним днём, когда в Центральной России будут наблюдаться значимые осадки. На северо-западе страны (Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород) снегопады уже практически прекратились, а в центральных областях они перешли в категорию слабых.
Шувалов отметил, что ничего необычного для европейской части России в такой погоде нет. На севере ещё достаточно холодно и много снега, а на юге уже прогревается подстилая поверхность. Нынешняя ситуация объясняется совпадением нескольких факторов.
Главной причиной обильных осадков стал очень глубокий циклон с аномально низким давлением. Именно он затянул большое количество снега.
Несмотря на то, что подобное похолодание — норма, Александр Шувалов прогнозирует усиление подобных явлений в будущем.
При этом эксперт успокоил россиян относительно лета: его продолжительность в средней полосе не сократится. Напротив, летний период будет постепенно расширяться, хотя это не означает, что аномалии будут случаться каждый год.
Стоит отметить, что для центральной части России снегопады в конце апреля — начале мая стали своеобразной традицией последних трёх лет.