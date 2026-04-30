Более 240 бегунов из Рязанской области выйдут на старт Казанского марафона

На СберПрайм Казанский марафон, который пройдет в столице Татарстана 1-3 мая, заявился 241 житель Рязанской области. Они поборются за общий призовой фонд марафона в 10 млн рублей, сообщили организаторы мероприятия.

В 2026 году Казанский марафон установил рекорд по численности участников. На старты выйдут 44 467 любителей бега из 39 стран, представляющих четыре континента — Евразию, Южную и Северную Америки и Африку, а также из 84 российских регионов.

«Мы видим, как марафон ежегодно расширяет свою аудиторию и укрепляет позиции на спортивной карте страны. Более 44 тысяч регистраций — это показатель доверия участников и результат системной работы команды. Наша задача не только расти количественно, но и развивать качество события: трассу, сервис и общий опыт для каждого участника», – пояснил основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров.

Программа мероприятия включает дистанции для разных категорий участников. Взрослые спортсмены смогут выбрать одну из четырёх дистанций: 3 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км. Для юных бегунов предусмотрены короткие дистанции — 40 м, 300 м и 600 м. В юбилейный пятый раз в рамках Казанского марафона пройдет чемпионат России по марафону. Выйти на старт готовятся сильнейшие российские спортсмены, а конкуренцию им составят приглашенные иностранные атлеты.