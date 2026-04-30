Вооруженные силы Украины начали применять альтернативу спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Речь идет о европейской системе IRIS². Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Такой вывод сделали после изучения обломков сбитого украинского беспилотника. По словам Марочко, в аппарате оказалась изменена система навигации и связи. Это может указывать на использование новых каналов передачи данных.

Продолжение после рекламы

Эксперт уточнил, что речь идет о низкоорбитальной спутниковой группировке Европейского союза IRIS². Она рассматривается как возможная замена Starlink.

Добавим, что ранее украинская сторона активно применяла систему Starlink для управления беспилотниками и связи на линии боевого соприкосновения.