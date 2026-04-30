Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Рязанской областью

В ночь на четверг, 30 апреля, над Рязанской областью был уничтожен минимум один беспилотник самолётного типа ВСУ. Об этом сообщается в свежей сводке министерства обороны РФ.

Точное число сбитых над регионами беспилотников ведомство не называет.

Продолжение после рекламы

По данным Минобороны, сегодня ночью над регионами России, включая и Рязанскую область, было уничтожено в общей сложности 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Подробности о последствиях на земле от губернатора Павла Малкова ожидаются в ближайшее время.