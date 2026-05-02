Сотрудник японского зоопарка сжёг тело жены в печи для животных

В Японии сотрудник зоопарка Асахияма Тацуя Судзуки был арестован по подозрению в жестоком убийстве своей супруги. По данным следствия, мужчина сжёг тело женщины в печи для утилизации отходов, предназначенной для сжигания биологических материалов зоопарка, пишет aif.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Родственники пропавшей обратились в полицию 23 апреля — они не могли связаться с женщиной с конца марта. В тот же день правоохранители связались с администрацией зоопарка и попросили о встрече с Судзуки. Мужчина согласился дать показания добровольно.

Продолжение после рекламы

По информации полиции, незадолго до трагедии Судзуки угрожал жене: «Я сожгу тебя дотла, чтобы от тебя ничего не осталось».

В ходе допроса подозреваемый намекал на свою причастность к смерти супруги. Власти продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Зоопарк Асахияма — одна из самых популярных достопримечательностей Японии. Он был временно закрыт на подготовку к летнему сезону. Изначально открытие планировалось на 29 апреля, однако из-за полицейского расследования дату перенесли на 1 мая.