Власти Рязани пригрозили полным запретом электросамокатов в Рязани

Во вторник, 28 апреля, на публичном отчёте глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о мерах, которые власти города вводят для регулирования средств индивидуальной мобильности. Основное внимание уделено исторической части города, где проблема самокатов стоит особенно остро.

В администрации приняли решение действовать жёстко, но последовательно. Для электросамокатов уже снижена максимальная скорость передвижения по историческому центру. Кроме того, власти определили специальные зоны для парковки и хранения техники, чтобы избежать хаотичного размещения и не портить городской облик. Самым серьёзным нововведением стал утверждённый регламент изъятия самокатов у нарушителей. .

Борис Ясинский подчеркнул, что эти меры — последний шанс для самокатчиков. Если введённые ограничения не помогут снизить аварийность и навести порядок, город будет вынужден рассмотреть вопрос о полном запрете использования средств индивидуальной мобильности.

«В рамках своих полномочий мы ограничили скорость в исторической части города, определили места для стоянки и хранения транспорта, утвердили порядок по их изъятию. Если эти меры не помогут профилактировать проблему, то мы пойдём по не самому популярному пути — это полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности», — отметил глава администрации.

Стоит отметить, что Рязань не уникальна в своём подходе: аналогичные ограничения для электросамокатов уже действуют в ряде других российских регионов.