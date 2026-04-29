Image by senivpetro on Freepik
Общество

Власти Рязани пригрозили полным запретом электросамокатов в Рязани

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Во вторник, 28 апреля, на публичном отчёте глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о мерах, которые власти города вводят для регулирования средств индивидуальной мобильности. Основное внимание уделено исторической части города, где проблема самокатов стоит особенно остро.

В администрации приняли решение действовать жёстко, но последовательно. Для электросамокатов уже снижена максимальная скорость передвижения по историческому центру. Кроме того, власти определили специальные зоны для парковки и хранения техники, чтобы избежать хаотичного размещения и не портить городской облик. Самым серьёзным нововведением стал утверждённый регламент изъятия самокатов у нарушителей. .

Продолжение после рекламы

Борис Ясинский подчеркнул, что эти меры — последний шанс для самокатчиков. Если введённые ограничения не помогут снизить аварийность и навести порядок, город будет вынужден рассмотреть вопрос о полном запрете использования средств индивидуальной мобильности.

«В рамках своих полномочий мы ограничили скорость в исторической части города, определили места для стоянки и хранения транспорта, утвердили порядок по их изъятию. Если эти меры не помогут профилактировать проблему, то мы пойдём по не самому популярному пути — это полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности», — отметил глава администрации.

Стоит отметить, что Рязань не уникальна в своём подходе: аналогичные ограничения для электросамокатов уже действуют в ряде других российских регионов.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Погода

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Новости Касимова

Минтранс Рязанской области рассказал о ремонте дорог в Касимовском округе 

Минтранс Рязанской области в комментариях канала губернатора Павла Малкова ответил на жалобу жителя по поводу состояния некоторых участков дорог в Касимовском округе. 

Темы

Интересное

День, когда звёзды расставят всё по своим местам: гороскоп на 30 апреля

Последний день апреля часто бывает наполнен особой энергетикой: завершается месяц, впереди — новые планы и надежды. Астрологический прогноз на 30 апреля поможет сориентироваться в потоке событий, понять, на что обратить внимание в работе, любви и личных делах.
Общество

Второй этап благоустройства ЦПКиО в Рязани стартует в 2027 году

Планы по развитию парка охватывают всю его территорию и включают амбициозную задачу — соединение парка с Лыбедским бульваром.
Транспорт и дороги

Рязанская область получит 37 новых школьных автобусов в 2026 году

Рязанская область в 2026 году получит 37 новых школьных автобусов. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров во время публичного отчёта.
Новости России

Пожар на НПЗ в Туапсе потушен после атаки БПЛА

Пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.
Общество

Филиал поликлиники №11 в Рязани откроется в июле 2027 года

Вопрос о строительстве поликлиники подняли местные жители. Они обратились к парламентарию с просьбой взять ситуацию под личный контроль, поскольку сроки сдачи объекта неоднократно переносились.
Общество

Эксперт Поздняков рассказал, как увеличить пенсию более чем в 2 раза

В России существует законный механизм, позволяющий значительно увеличить размер страховой пенсии. Для этого достаточно отложить её оформление на несколько лет.
Общество

Жители нескольких улиц Рязани остались без света

В среду, 29 апреля, в 17:00 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии у жителей нескольких улиц Рязани.
Новости России

Возмездие за Туапсе: армия России нанесла удар по военной логистике ВСУ в Одесской области

В ответ на недавнюю атаку беспилотников ВСУ на портовую нефтеперегонную зону в Туапсе российские военные провели операцию возмездия, нанеся серию прицельных ударов по военной логистике противника в Одесской области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье