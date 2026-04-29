Эксперт рассказал, дойдет ли до Екатеринбурга «черный дождь» из Перми

«Черный дождь», прошедший в Перми после утренней атаки беспилотников, вряд ли доберется до Екатеринбурга, заявил E1.RU сотрудник физико-технологического института УрФУ Алексей Пулин.

По его словам, это локальное явление. Ученый также объяснил природу его происхождения.

«Аэрозольные продукты горения смешиваются с атмосферной влагой и выпадают в виде осадков», — рассказал Пулин.

В среду губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что под удар БПЛА попала одна из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе, начался пожар. С предприятия эвакуировали работников.

Позднее жители Перми заявили, что в городе прошел «черный дождь». Одежда тех, кто под него попал, покрылась темными пятнами.