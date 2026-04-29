Трусова залезла в коротких шортах на крышу ради фотосессии

Известная фигуристка, призёр Олимпийских игр в одиночном катании, уроженка Рязани Александра Трусова продолжает удивлять поклонников. На этот раз — экстравагантной фотосессией.

Снимки с фотосета были опубликованы в каналах спортсменки в МАХ и Телеграм. На них она позирует на фоне городских локаций. Образ, который выбрала Трусова, получился смелым и откровенным.

Какой наряд выбрала фигуристка

Для съёмки Александра надела чёрный топ с открытым животом. Дополнили образ мини-шорты и капроновые колготки. Комплект выглядит дерзко и в то же время элегантно.

Поклонники уже оценили новый образ фигуристки. В комментариях они пишут, что Трусова выглядит потрясающе. Многие отметили, что она заметно похудела, стала ещё стройнее и очень быстро вернулась в форму после родов.

Фото из канала Александры Трусовой

Как подписала фото

Под постом с фотографиями спортсменка оставила короткую подпись. Это строчка из песни Егора Крида и MONA «На кольцевой»:

«В этом городе дождей, пробок и очередей…»

Поклонники сразу узнали цитату. Некоторые пошутили, что Трусова точно передала атмосферу большого города. Кстати, выбрана для снимков интересная локация. Фигуристка забралась на крышу. А точнее, на смотровую площадку с прекрасным видом на город.

Реакция подписчиков

За несколько часов посты набрали тысячи лайков. Подписчики благодарят фигуристку за красивые кадры и смелость. Многие девушки признаются, что хотели бы выглядеть так же эффектно.

Кто-то, правда, поинтересовался, не холодно ли фигуристке в таком наряде нынешней прохладной весной. Но сама Трусова на этот вопрос пока не ответила.

Что дальше

Сейчас у Александры Трусовой продолжается активная семейная, творческая и спортивная жизнь. Помимо тренировок, она участвует в ледовых шоу и радует фанатов новыми публикациями. Каких сюрпризов ждать от фигуристки в ближайшее время, пока неизвестно. Но судя по её активности в соцсетях, поклонникам скучать не придётся.